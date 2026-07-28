В ОП считают, что МРОТ в России должен быть не менее 50 тыс. рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда в России должен составлять не менее 50 тыс. рублей. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Я считаю, что МРОТ должен быть не менее 50 тыс. рублей, исходя из инфляции, стоимости продуктовой корзины и услуг ЖКХ», — сказал Гриб.
Он отметил, что если в бюджетных организациях бывает проблемно установить такой минимум, то большинство компаний могут себе это позволить. «Большинство наших компаний и предприятий могут платить такие деньги. Считаю, что МРОТ в 50 тыс. рублей — это отражение экономической ситуации и стоимости жизни», — сказал Гриб.
Сейчас МРОТ в РФ составляет 27 093 рубля. Согласно прогнозам, в 2027 году он может вырасти с 29 тыс. до 31 тыс. рублей. МРОТ устанавливается для расчета социальных выплат, он также влияет на страховые взносы для бизнеса.