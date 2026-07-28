В ОП считают, что МРОТ в России должен быть не менее 50 тыс. рублей

Он отметил, что если в бюджетных организациях бывает проблемно установить такой минимум, то большинство компаний могут себе это позволить. «Большинство наших компаний и предприятий могут платить такие деньги. Считаю, что МРОТ в 50 тыс. рублей — это отражение экономической ситуации и стоимости жизни», — сказал Гриб.