Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Румыния остановит реактор АЭС из-за обмеления Дуная 28 июля

Румынская государственная компания Nuclearelectrica объявила о плановой остановке первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» утром 28 июля.

Румынская государственная компания Nuclearelectrica объявила о плановой остановке первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» утром 28 июля. Причиной назван рекордно низкий уровень воды в Дунае, вызванный засухой, сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на заявление оператора.

Решение носит превентивный характер и принято в соответствии с процедурами станции для действий в условиях экстремальной засухи. В компании подчеркнули, что мера не представляет угрозы для ядерной безопасности, персонала и окружающей среды.

Необходимость остановки связана с критическим снижением расхода воды в Дунае, которая используется для охлаждения реакторов. По данным Национального института гидрологии и управления водными ресурсами, расход воды на входе в Румынию упал примерно до 1 600−1 650 кубометров в секунду при среднем многолетнем показателе для июля около 4 700 кубометров в секунду. Власти сообщили, что сток реки достиг минимума за последние 30 лет.

В случае дальнейшего ухудшения гидрологической обстановки на станции могут быть остановлены оба энергоблока. В министерстве энергетики Румынии отметили, что дефицит электроэнергии после остановки первого реактора будет покрыт за счет импорта. По данным оператора энергосистемы Transelectrica, энергоблок останется остановленным как минимум до 4 августа. В компании обещали сообщить о возобновлении работы дополнительно.

Аномально низкий уровень воды в Дунае также отразился на туристической отрасли. В 2026 году внутренние водные пути по всей Европе пострадали от продолжительных волн жары и засухи.

Ранее мы писали: Жара до 40 градусов усугубляет катастрофу с лесными пожарами во Франции.

Читайте также: Роспотребнадзор сообщил о рекордно низкой заболеваемости гепатитом B.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Румыния: история, население и особенности страны
Румыния расположена в Юго-Восточной Европе, между Центральной Европой, Балканами и побережьем Черного моря. Страна известна богатой историей, живописными Карпатскими горами, средневековыми замками и культурным наследием, связанным с легендой о графе Дракуле. В материале рассказываем об этом государстве.
Читать дальше