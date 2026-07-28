Румыния остановит реактор АЭС из-за обмеления Дуная 28 июля

Необходимость остановки связана с критическим снижением расхода воды в Дунае, которая используется для охлаждения реакторов. По данным Национального института гидрологии и управления водными ресурсами, расход воды на входе в Румынию упал примерно до 1 600−1 650 кубометров в секунду при среднем многолетнем показателе для июля около 4 700 кубометров в секунду. Власти сообщили, что сток реки достиг минимума за последние 30 лет.