Румыния остановит реактор АЭС из-за обмеления Дуная 28 июля

Румынская государственная компания Nuclearelectrica объявила о плановой остановке первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» утром 28 июля. Причиной назван рекордно низкий уровень воды в Дунае, вызванный засухой, сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на заявление оператора.
Решение носит превентивный характер и принято в соответствии с процедурами станции для действий в условиях экстремальной засухи. В компании подчеркнули, что мера не представляет угрозы для ядерной безопасности, персонала и окружающей среды.
Необходимость остановки связана с критическим снижением расхода воды в Дунае, которая используется для охлаждения реакторов. По данным Национального института гидрологии и управления водными ресурсами, расход воды на входе в Румынию упал примерно до 1 600−1 650 кубометров в секунду при среднем многолетнем показателе для июля около 4 700 кубометров в секунду. Власти сообщили, что сток реки достиг минимума за последние 30 лет.
В случае дальнейшего ухудшения гидрологической обстановки на станции могут быть остановлены оба энергоблока. В министерстве энергетики Румынии отметили, что дефицит электроэнергии после остановки первого реактора будет покрыт за счет импорта. По данным оператора энергосистемы Transelectrica, энергоблок останется остановленным как минимум до 4 августа. В компании обещали сообщить о возобновлении работы дополнительно.
Аномально низкий уровень воды в Дунае также отразился на туристической отрасли. В 2026 году внутренние водные пути по всей Европе пострадали от продолжительных волн жары и засухи.
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