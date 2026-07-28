Москва и Тегеран сотрудничают в вопросе украинской атаки на иранское судно

Украинские военные на прошлой неделе атаковали иранское судно в Каспийском море. Москва и Тегеран сотрудничают по этому вопросу. Контакты проводят в том числе Минобороны двух стран. Так оповестил посол Ирана в РФ Казем Джалали в диалоге с ТАСС.