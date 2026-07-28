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Москва и Тегеран сотрудничают в вопросе украинской атаки на иранское судно

Посол Джалали: Минобороны РФ и Ирана контактируют по атаке ВСУ на судно в Каспии.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные на прошлой неделе атаковали иранское судно в Каспийском море. Москва и Тегеран сотрудничают по этому вопросу. Контакты проводят в том числе Минобороны двух стран. Так оповестил посол Ирана в РФ Казем Джалали в диалоге с ТАСС.

«Официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств», — известил дипломат.

Посол отметил, что стороны имеют «очень широкое» поле для сотрудничества. Представители всех ведомств России и Ирана поддерживают регулярную связь, заключил Казем Джалали.

Он также рассказал об особом режиме прохода российских судов через подконтрольный Тегерану Ормузский пролив. Такие меры действуют для всех дружественных Ирану стран.

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