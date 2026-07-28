В Хабаровском крае 28 июля возможен кратковременный дождь

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщило, что 28 июля опасных метеоявлений в Хабаровском крае не прогнозируется. В Хабаровске во второй половине дня возможен кратковременный дождь, существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит от +17 до +19 градусов, днём — от +26 до +28 градусов. Ветер юго западный, 5−10 м/с. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.