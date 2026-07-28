На Кавказских Минеральных Водах восстановят старинные санатории

В 2025 году Ставропольский край посетили около девяти миллионов туристов. При таком потоке восстановление исторических санаториев становится не только культурной, но и экономической задачей: региону нужны дополнительные номера и круглогодичные места размещения. Подробнее — в эксклюзивном интервью Life.ru.