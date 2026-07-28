В РПЦ рассказали, может ли ребенка крестить кто-то, кроме священника

Он отметил, что практически при каждом крупном лечебном заведении есть домовый храм или прикрепленный к этому лечебному учреждению, и, как правило, в регистратуре знают, к кому обратиться. Если нет каких-то абсолютных противопоказаний, ребенка крестят в церкви.