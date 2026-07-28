В РПЦ рассказали, может ли ребенка крестить кто-то, кроме священника

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Крещение находящегося в больнице ребенка может совершить мирянин, а не священник, если есть реальная угроза для жизни и нет возможности оперативно связаться со священнослужителем, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Он отметил, что практически при каждом крупном лечебном заведении есть домовый храм или прикрепленный к этому лечебному учреждению, и, как правило, в регистратуре знают, к кому обратиться. Если нет каких-то абсолютных противопоказаний, ребенка крестят в церкви.
«В особенных случаях крещение ослабленного ребенка, родившегося очень рано, может быть совершено в больнице… В самом крайнем случае — если есть реальная угроза жизни и нет возможности связаться оперативно со священнослужителем, крещение может совершить мирянин», — сказал отец Максим Козлов.
Если человек выживает — неважно, ребенок или взрослый — необходимые обряды позже совершает священник. Мирянам нельзя крестить в случае если им просто лень идти в храм или они заболели, заключил протоиерей.
В России 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось в 988 году. Этот праздник с 2010 года является государственной памятной датой в России. В православном календаре это день памяти князя Владимира (960−1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, а Церковь прославила в лике святых равноапостольных.