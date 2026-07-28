Хабаровский край застраивают деревом: в регионе возведут 26 новых домов

«Оперативно начали выполнять задачу. Полностью — от нуля и до сдачи ключей — местное, Николаевское производство — застройщик, у которого свое сырье и лесоперерабатывающая база. Этот подрядчик может взять и преобразить лес в замечательные дома, где в условиях комфорта будут строить быт жители Николаевска-на-Амуре, это дорогого стоит», — подчеркнул глава региона.