Более 26 домов из дерева появится в Хабаровском крае. Это первые планы уникального в ДФО проекта деревянного домостроения. Он реализуется по инициативе главы региона Дмитрия Демешина в рамках выполнения задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным: увеличивать объемы глубокой переработки древесины, производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, развивать лесопромышленный комплекс на основе современных технологий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Древесина должна работать на людей, а продукция лесопереработки — замыкаться на решении жилищных проблем. И мы в Хабаровском крае эту задачу выполняем, реализуя такой уникальный проект», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Первая подобная деревянная постройка — 13-квартирный двухэтажный дом из профилированного бруса — появится в Николаевске-на-Амуре в конце текущего года. Еще три таких построят в городе до конца 2027 года. Всего в Николаевске возведут 10 деревянных двухэтажных домов. Губернатор Дмитрий Демешин высоко оценил результаты исполнения поручения.
«Оперативно начали выполнять задачу. Полностью — от нуля и до сдачи ключей — местное, Николаевское производство — застройщик, у которого свое сырье и лесоперерабатывающая база. Этот подрядчик может взять и преобразить лес в замечательные дома, где в условиях комфорта будут строить быт жители Николаевска-на-Амуре, это дорогого стоит», — подчеркнул глава региона.
Хабаровский край застраивают деревом: в регионе возведут 26 новых домов. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Хабаровский край застраивают деревом: в регионе возведут 26 новых домов. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Хабаровский край застраивают деревом: в регионе возведут 26 новых домов. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Хабаровский край застраивают деревом: в регионе возведут 26 новых домов. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Хабаровский край застраивают деревом: в регионе возведут 26 новых домов. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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Квартиры в таких домах получат люди, проживающие в аварийном фонде. Компания-застройщик использует собственную древесину, заготовленную и переработанную в Николаевском районе. Это дает рабочие места и развивает экономику территории.
Еще 15 подобных построек возведут в Чегдомыне. В ближайшие годы программу планируют реализовать в Ванинском и Ульчском районах.
Напомним, программу развития мер поддержки деревянного домостроения, разработанную по поручению Дмитрия Демешина, глава региона представил на Совете ДФО под руководством полпреда Президента Юрия Петровича Трутнева. Инициативу оценили по достоинству.