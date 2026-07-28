Бомба замедленного действия: Какой ингредиент в шаурме может отправить на больничную койку летом

Наиболее рискованными являются домашний майонез и комбинированные соусы. Именно они чаще всего становятся причиной пищевых токсикоинфекций, поскольку могут содержать сырые яйца и скоропортящиеся продукты. Без постоянного охлаждения такой соус быстро становится опасным. В группу повышенного риска также входят чесночные соусы на основе сливок или сметаны, сырные и йогуртовые соусы, а также заправки со свежей зеленью, если она была плохо вымыта.