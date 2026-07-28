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Пьяный водитель из Биробиджана лишился авто и получил 240 часов работ

В Биробиджане вынесен приговор 42 летнему мужчине.

Источник: Комсомольская правда

Житель Биробиджана признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения — суд вынес приговор по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. В феврале 2026 года 42 летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное нарушение, сел за руль Toyota Prius и направился из Биробиджана в сторону Хабаровска. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Его задержали сотрудники ГИБДД в районе 2078 км трассы «Чита — Хабаровск» в Смидовичском районе. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил мужчине 240 часов обязательных работ. Также он лишён права управлять транспортными средствами в течение 2 лет. Автомобиль осуждённого конфискован в доход государства.

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