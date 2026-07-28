Пьяный водитель из Биробиджана лишился авто и получил 240 часов работ

Житель Биробиджана признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения — суд вынес приговор по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. В феврале 2026 года 42 летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное нарушение, сел за руль Toyota Prius и направился из Биробиджана в сторону Хабаровска. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.