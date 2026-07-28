В ГД призвали брать в 10-е классы даже с низкими баллами ОГЭ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Девятиклассники с недостаточными баллами ОГЭ при наличии вакантных мест должны иметь возможность зачислиться в профильные 10-е классы. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»).
Порог прохода в профильные классы школы устанавливают самостоятельно исходя из рекомендаций Рособрнадзора и выбранного направления.
«На мой взгляд, при наличии вакансий в специализированных десятых классах, конечно, надо брать детей и, может быть, с более низкими баллами по ОГЭ. Заполнить эти вакансии, дать им возможность развиваться по тем направлениям, которые они считают для себя приоритетными», — сказал депутат.
По его словам, к нему обращаются родители школьников, которые окончили 9 класс, но по разным причинам их детей не берут в 10 класс.