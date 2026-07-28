С Ларисы Долиной хотят принудительно взыскать неоплаченный штраф ГИБДД: вот сколько она должна

С певицы Ларисы Долиной принудительно взыщут неоплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.
Сообщается, что исполнительное производство заведено 22 июля. Речь идёт о сумме штрафа в 750 рублей. Долину оштрафовали по акту, выданному центром автофиксации правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции столичного главка МВД.
Ранее сообщалось, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) должен заплатить 10 000 рублей штрафа по решению суда за неоплаченную парковку.
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Тем временем продюсеру певицы Линды (настоящее имя Светлана Гейман) Михаилу Кувшинову предъявлено обвинение по делу о мошенничестве с авторскими правами на произведения Максима Фадеева.