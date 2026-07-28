В Хабаровске при поддержке правительства возобновлено строительство многоэтажки на ул. Кулибина. Для этого в крае использовался уникальный механизм: применение эскроу-счета для жилищно-строительного кооператива (ЖСК). Работа ведется в соответствии целям и задачам президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«ЖСК “Семейный” — это дом высотой в 20 этажей с подземной парковкой. На сегодняшний день более 150 пайщиков ждут ключи от квартир, еще порядка 20 квартир пока не выкуплены. Здание, которое по форме напоминает кленовый листок, находится в высокой степени готовности. Выездная проверка с участием представителей министерства строительства края установлено, что работы на объекте возобновились. Ход строительства находится на постоянном контроле ведомства», — отметили краевом Минстрое.
Возводить ЖСК «Семейный» начали в марте 2022 года. Степень готовности дома — 80%, но из-за остановки продажи квартир и нехватки финансовых средств в январе 2026 года стройка была остановлена.
Запустить строительство объекта помогла активная позиция пайщиков, которые вложили деньги в строительство квартир. Они обратились в правительство края с просьбой оказать помощь в поиске инвестора для достройки дома.
Хабаровский долгострой возвращается к жизни: 20 этажей на Кулибина ожили. Фото: Пресс-служба министерства строительства Хабаровского края.
Хабаровский долгострой возвращается к жизни: 20 этажей на Кулибина ожили. Фото: Пресс-служба министерства строительства Хабаровского края.
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Министерством строительства края проводились роуд-шоу для привлечения инвесторов на объект. В результате были получены предложения о выкупе дома. Также один из крупных банков предложил достроить дом через эскроу-счет. Он позволяет контролировать использование средств пайщиков строго по целевому назначению.
«В конце мая состоялось собрание пайщиков, на котором было принято решение о заключении договоров на открытие эскроу-счетов в одном из банков. Это позволило в середине июня заключить договор с новым генеральным подрядчиком. Срок достройки дома — 12 месяцев с момента заключения договора», — рассказал председатель ЖСК «Семейный» Валерий Павловский.
Хабаровский долгострой возвращается к жизни: 20 этажей на Кулибина ожили. Фото: Пресс-служба министерства строительства Хабаровского края.
Хабаровский долгострой возвращается к жизни: 20 этажей на Кулибина ожили. Фото: Пресс-служба министерства строительства Хабаровского края.
Хабаровский долгострой возвращается к жизни: 20 этажей на Кулибина ожили. Фото: Пресс-служба министерства строительства Хабаровского края.
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Генподрядчик завез на стройплощадку материалы для выполнения работ по устройству кровли и фасада здания, для установки пластиковых окон. Работы возобновились 1 июля. Внутри дома рабочие устанавливают межквартирные перегородки, частично смонтированы системы отопления, водоснабжения, канализации. В ближайшее время начнут устанавливать лифтовое оборудование. Возле дома проведут работы по благоустройству: появятся спортивный и детский комплексы.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что застройщик в одиночку достроит проблемный долгострой на Павленко в Хабаровске. Строительство объекта было начато в далеком 2006 году.