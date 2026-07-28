Хабаровский долгострой возвращается к жизни: 20 этажей на Кулибина ожили

«ЖСК “Семейный” — это дом высотой в 20 этажей с подземной парковкой. На сегодняшний день более 150 пайщиков ждут ключи от квартир, еще порядка 20 квартир пока не выкуплены. Здание, которое по форме напоминает кленовый листок, находится в высокой степени готовности. Выездная проверка с участием представителей министерства строительства края установлено, что работы на объекте возобновились. Ход строительства находится на постоянном контроле ведомства», — отметили краевом Минстрое.