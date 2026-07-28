Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь человек из Петропавловска-Камчатского осудили за организацию незаконного онлайн-казино

Восемь жителей Петропавловска-Камчатского держали онлайн-казино на проспекте 50 лет Октября и улице Океанской. В помещениях разместили 36 компьютеров и брали с посетителей плату за игры. Подсудимые признали вину. Один из фигурантов получил реальный срок в виде 3 лет колонии строгого режима, оставшиеся 7 получили условный срок и крупные штрафы. Также суд постановил конфисковать в доход.

Восемь жителей Петропавловска-Камчатского держали онлайн-казино на проспекте 50 лет Октября и улице Океанской. В помещениях разместили 36 компьютеров и брали с посетителей плату за игры. Подсудимые признали вину. Один из фигурантов получил реальный срок в виде 3 лет колонии строгого режима, оставшиеся 7 получили условный срок и крупные штрафы. Также суд постановил конфисковать в доход государства игорное оборудование и 1,5 млн рублей, полученных от незаконного бизнеса.