Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последствия «сухих гроз» оперативно ликвидируют в Хабаровском крае

Так, начиная с 23 июля, в Хабаровском крае зафиксировано 14 лесных пожаров, хотя до этого на территории региона какое-то время не было вообще ни одного действующего очага возгорания. Но сейчас ситуация резко ухудшилась. При этом 12 пожаров из 14 находятся в Аяно-Майском районе, где сохраняются весьма сложные погодные условия. А еще два пожара зафиксированы в.

Так, начиная с 23 июля, в Хабаровском крае зафиксировано 14 лесных пожаров, хотя до этого на территории региона какое-то время не было вообще ни одного действующего очага возгорания. Но сейчас ситуация резко ухудшилась. При этом 12 пожаров из 14 находятся в Аяно-Майском районе, где сохраняются весьма сложные погодные условия. А еще два пожара зафиксированы в районе имени Полины Осипенко и в Верхнебуреинском районе. В тушении лесных пожаров участвуют 39 специалистов КГСАУ «Дальневосточная авиабаза». Сотрудников десантно-пожарных подразделений доставляют даже к самым труднодоступным очагам возгорания для тушения. Кроме того, каждый день патрулированием лесов занимаются от 10 до 34 групп. На прошлой неделе было проведено 903 патрульных мероприятия, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.