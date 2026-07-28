Последствия «сухих гроз» оперативно ликвидируют в Хабаровском крае

Так, начиная с 23 июля, в Хабаровском крае зафиксировано 14 лесных пожаров, хотя до этого на территории региона какое-то время не было вообще ни одного действующего очага возгорания. Но сейчас ситуация резко ухудшилась. При этом 12 пожаров из 14 находятся в Аяно-Майском районе, где сохраняются весьма сложные погодные условия. А еще два пожара зафиксированы в районе имени Полины Осипенко и в Верхнебуреинском районе. В тушении лесных пожаров участвуют 39 специалистов КГСАУ «Дальневосточная авиабаза». Сотрудников десантно-пожарных подразделений доставляют даже к самым труднодоступным очагам возгорания для тушения. Кроме того, каждый день патрулированием лесов занимаются от 10 до 34 групп. На прошлой неделе было проведено 903 патрульных мероприятия, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.