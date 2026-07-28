Городские власти навели порядок на детской площадке после жалоб жителей

В администрацию города Хабаровска поступило обращение от жителей дома № 49 в микрорайоне ДОС, которые пожаловались на то, что дворники скинули спиленные ветки деревьев за ограждение детской площадки, расположенной в их дворе. Узнав об этом, мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил руководству комитета по управлению Железнодорожным районом навести порядок на детской площадке и провести работу с местной управляющей компанией, чтобы такие ситуации больше не возникали в будущем. Поручение было оперативно выполнено, и сегодня на детской площадке снова чисто и уютно.