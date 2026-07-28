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Apple вернула себе первую строчку в рейтинге самых дорогостоящих компаний: кто вошел в топ

Корпорация Apple стала самой дорогой компанией в мире.

Источник: Комсомольская правда

Американская корпорация Apple вновь приобрела статус самой дорогой компании в мире. Она вернулась на первую строчку в рейтинге крупнейших организаций по рыночной капитализации. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Apple удалось вновь опередить компанию-разработчика графических процессоров Nvidia. Акции американской корпорации на бирже Nasdaq достигли рекордной отметки в 336,91 доллара за бумагу. Акции Nvidia торгуются на уровне 197,18 доллара.

В топ дорогостоящих компаний вошли управляющая компания Google Alphabet, Microsoft и Amazon. Капитализация Apple к 28 июля составила почти 5 триллионов долларов. У Nvidia показатели упали до 4,73 триллиона долларов.

Корпорация уже становилась самой дорогой в мире. Капитализация Apple резко возросла 17 июля. Она обогнала рыночную стоимость Nvidia.