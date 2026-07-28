Apple вернула себе первую строчку в рейтинге самых дорогостоящих компаний: кто вошел в топ

Американская корпорация Apple вновь приобрела статус самой дорогой компании в мире. Она вернулась на первую строчку в рейтинге крупнейших организаций по рыночной капитализации. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.
Apple удалось вновь опередить компанию-разработчика графических процессоров Nvidia. Акции американской корпорации на бирже Nasdaq достигли рекордной отметки в 336,91 доллара за бумагу. Акции Nvidia торгуются на уровне 197,18 доллара.
Корпорация уже становилась самой дорогой в мире. Капитализация Apple резко возросла 17 июля. Она обогнала рыночную стоимость Nvidia.