Блогер, устроивший провокацию на Мамаевом кургане, объяснил свой поступок

Блогер Святослав Коваленко, который бросил крупную купюру в фонтан на Мамаевом кургане в Волгограде, объяснил причину своего поступка. По его словам, у него не было мелочи, поэтому он положил пять тысяч рублей.
Он рассказал, что с детства видел, как посетители бросают туда монеты. Не имея при себе мелочи, мужчина оставил в воде пятитысячную купюру и продолжил прогулку.
Примерно через час блогер вернулся и заметил, как люди с удивлением смотрят на деньги. Тогда Коваленко решил снять их реакцию на смартфон.
— Мне просто стало интересно снять реакцию людей и что они будут дальше делать. У меня не было никаких посылов кого-то как-то осквернить, задеть. Я даже предполагать не мог, что это вызовет бурю обсуждений, — заявил он «Известиям».
В апреле суд в Москве вынес приговор блогеру Андрею Скутину, который во время своего стрима несколько раз плюнул на георгиевскую ленту. Мужчину отправили за решетку на 2,5 года. Он извинился перед теми, кого его поступок мог обидеть.