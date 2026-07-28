Финансист разъяснил правила начисления единого пособия на детей

«Единое пособие на детей до 17 лет назначается сроком на 12 месяцев, после чего его необходимо продлевать. Чтобы не потерять выплату, лучше всего это сделать в последнем месяце текущего периода получения пособия. Также для сохранения выплаты можно это сделать и в следующем месяце», — сказал Балынин.