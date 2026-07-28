Reuters: в Пентагоне признали, что США сильно отстают в производстве дронов

США по-прежнему серьёзно отстают от конкурентов в производстве дронов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководителя программы беспилотных систем американского министерства обороны Трэвиса Метца.
«Представитель Пентагона, которому поручено создание американской индустрии беспилотников, заявил в понедельник, что США всё ещё находятся на самом раннем и самом сложном этапе этого пути», — уточняется в публикации.
Метц отметил, что в рамках программы Пентагона, бюджет которой составляет более одного миллиарда долларов, к февралю 2027 года планируется заказать меньше 200 тысяч таких аппаратов.
Напомним, в августе 2025 года генерал Джеймс Рэйни, возглавлявший командование перспективных разработок Сухопутных войск США, заявил, что Россия вырвалась вперед в сфере дронов и обогнала Соединённые Штаты. Он признал, что американская сторона проигрывает конкуренцию.