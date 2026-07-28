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Reuters: в Пентагоне признали, что США сильно отстают в производстве дронов

Глава программы систем Пентагона Трэвис Метц заявил, что США до сих пор крайне далеки от конкурентов в производстве дронов.

Источник: Аргументы и факты

США по-прежнему серьёзно отстают от конкурентов в производстве дронов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководителя программы беспилотных систем американского министерства обороны Трэвиса Метца.

«Представитель Пентагона, которому поручено создание американской индустрии беспилотников, заявил в понедельник, что США всё ещё находятся на самом раннем и самом сложном этапе этого пути», — уточняется в публикации.

Метц отметил, что в рамках программы Пентагона, бюджет которой составляет более одного миллиарда долларов, к февралю 2027 года планируется заказать меньше 200 тысяч таких аппаратов.

Напомним, в августе 2025 года генерал Джеймс Рэйни, возглавлявший командование перспективных разработок Сухопутных войск США, заявил, что Россия вырвалась вперед в сфере дронов и обогнала Соединённые Штаты. Он признал, что американская сторона проигрывает конкуренцию.

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