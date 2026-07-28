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В ЛДПР предложили создать на «Госуслугах» единый реестр нянь

Депутат Московской городской думы Мария Воропаева заявила, что мера позволит сделать уход за ребенком более безопасным.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Депутат Московской городской думы от ЛДПР Мария Воропаева предложила создать на портале «Госуслуги» единый реестр нянь с проверкой личности, состояния здоровья, отсутствия судимости и профессиональными отзывами.

«Мы настаиваем на создании единого реестра нянь на “Госуслугах”. С проверкой личности, здоровья, отсутствия судимости, с профессиональными отзывами. Чтобы уход за ребенком был не только комфортным, но и безопасным. Это снимет нагрузку с семей, поможет мамам выходить на работу и не терять квалификацию», — сказала ТАСС Воропаева.

Она отметил, что государство должно поддерживать женщин, особенно одиноких матерей, женщин с детьми и инвалидностью. Воропаева также добавила, что многим матерям, воспитывающим ребенка самостоятельно, приходится совмещать работу и заботу о семье, а услуги няни нередко становятся единственной возможностью продолжить трудовую деятельность. «Однако сейчас у женщин нет абсолютно никаких гарантий и уверенности в том, что они отдают своего ребенка в правильные руки», — подчеркнула она.

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