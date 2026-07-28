В ЛДПР предложили создать на «Госуслугах» единый реестр нянь

Она отметил, что государство должно поддерживать женщин, особенно одиноких матерей, женщин с детьми и инвалидностью. Воропаева также добавила, что многим матерям, воспитывающим ребенка самостоятельно, приходится совмещать работу и заботу о семье, а услуги няни нередко становятся единственной возможностью продолжить трудовую деятельность. «Однако сейчас у женщин нет абсолютно никаких гарантий и уверенности в том, что они отдают своего ребенка в правильные руки», — подчеркнула она.