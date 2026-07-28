Хабаровчанин «Лимит» променял компьютеры на БПЛА

— Сначала в артиллерии я был, можно сказать, разнорабочим — выполнял разные поручения. Потом меня на радиостанцию посадили, освоил радиостанцию. Ориентиры целей передавали сначала нам, а мы — уже непосредственно на самоход. На Запорожье я всё рвался попробовать работать с диковинкой — парни купили «мавики». Это было что-то новое, неизведанное. И к моей гражданской специальности близкое. Я и начал разбираться с этим, — вспоминает «Лимит».