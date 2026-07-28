Хабаровчанин «Лимит» променял компьютеры на БПЛА

Наш герой подчёркивает, что до 2022 года он вёл сугубо мирную жизнь. Работал системным администратором, и с Вооружёнными силами России его связывала только срочная служба в 2005—2006 годах. Но в июне 2022 года неожиданно для многих знакомых он пришёл в военкомат и подписал контракт. На три года он полностью изменил образ жизни и даже имя, получив позывной «Лимит», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Особый характер.
Что побудило гражданского человека уйти добровольцем, лучше всего объясняла его жена, отвечая на вопрос, как она отпустила мужа на специальную военную операцию: «Надо знать его характер, его внутренний мир». Никиту она спросила только об одном: хорошо ли он обдумал своё мужское решение. Получив уверенный утвердительный ответ, добавила, что будет ждать, сколько бы времени ни потребовалось.
Первый контракт «Лимита» был краткосрочным. В 2022 году ему казалось, что специальная военная операция будет развиваться по «крымскому» сценарию и быстро завершится безоговорочной победой, конечно же, Армии России. Спустя четыре месяца воин осознал, что вооружённый конфликт продлится ещё долго, и решил заключить новый контракт, служил уже в другом роде войск.
— Я жил в Биробиджане и первый контракт подписывал там, изначально пошёл служить в артиллерию. Второй уже подписывал в Хабаровске, перевёлся в четырнадцатую бригаду спецназа. Если бы знал, что спецоперация затянется на несколько лет, наверное, сразу пошёл бы к разведчикам. Это единственное, что изменилось бы в моём решении, — рассказывает «Лимит».
Служба в артиллерии продолжалась около года, половину этого срока заняла процедура перевода в разведвойска. За время службы «Лимит» сумел зарекомендовать себя как ценный, быстро обучаемый и инициативный специалист, и командование не желало его отпускать.
— Всеми правдами и неправдами отговаривали, доходило до того, что начали запугивать: «Разведосы», ты сам понимаешь, всегда самые первые заходят. «Арта» всё-таки не совсем на «передке», а немножко позади работает. Ты осознаёшь риски? Там в разы опаснее, чем в артиллерии«. А я думал: ну, прилетит так прилетит. Прилететь может везде, — вспоминает “Лимит”.
От Изюма до Угледара.
Боевое крещение получил под Изюмом. Примерно через полтора месяца его группировку оттуда вывели и после непродолжительного отдыха и подготовки к выполнению новых задач направили на Херсон.
Бои за Каховскую ГЭС «Лимит» сравнивает со Сталинградской битвой. Войска Армии России «работали» без остановки, так что «самоходки не успевали заряжаться». Потом была «работа» на Запорожском направлении, а после перевода в разведку «Лимит» отправился в район Угледара.
Год срочной службы, по словам воина, был отличной школой молодого бойца. На первых порах ему хватало полученных знаний.
— Сначала в артиллерии я был, можно сказать, разнорабочим — выполнял разные поручения. Потом меня на радиостанцию посадили, освоил радиостанцию. Ориентиры целей передавали сначала нам, а мы — уже непосредственно на самоход. На Запорожье я всё рвался попробовать работать с диковинкой — парни купили «мавики». Это было что-то новое, неизведанное. И к моей гражданской специальности близкое. Я и начал разбираться с этим, — вспоминает «Лимит».
В первую группу корректировщиков вошли четыре бойца. Вместе с пехотой они отправились на передовую, откуда с помощью БПЛА обнаруживали вражеские объекты и передавали их координаты российской артиллерии. Уже тогда над «Лимитом» подшучивали, что разведчик везде остаётся разведчиком.
Военнослужащие не сразу поняли, что беспилотные летательные аппараты очень скоро станут одним из важнейших средств ведения боевых действий. «Лимит» осознал это осенью 2023 года, уже выполняя задачи в составе разведвойск на донецком направлении.
Первые воспоминания о массовом использовании БПЛА — разрывы сброшенных противником кассетных снарядов. За три-четыре месяца беспилотники стали господствовать в небе, способы ведения боевых действий кардинально изменились.
Отвага и находчивость.
Самые запоминающиеся случаи из практики боевой работы воина Армии России — успешно завершённые операции. Одну из них проводили под Угледаром. Шахты, а также вентиляционные стволы к ним бригада штурмовала около пяти недель, когда к ним на подмогу пришла дальневосточная 14-я. Её задачей было доставить «коллегам» противотанковые ракетные комплексы «Корнет». Но как это сделать на простреливаемой со всех сторон открытой местности?
— Чтобы туда проникнуть, надо было либо по асфальтовой дороге на мотоцикле полтора километра ехать, либо идти вдоль лесополки со стороны железнодорожных путей. Но лесополоса заканчивалась, и 500 метров по «открытке» надо было ногами бежать. А ещё надо всё оборудование завезти. Мы приняли решение на мотоцикле прорываться. Это получилось, — рассказывает «Лимит».
Разведчики первыми входили в освобождённые населённые пункты. Наш герой вспоминает, как его в первые дни поражал контраст между отношением к жизни людей из мирных городов и людей из обстреливаемых посёлков. Не желая покидать разрушенные дома, они жили в подвалах. Сразу после прекращения атак «мирные» выходили на поверхность и принимались наводить порядок на своих участках, готовить нехитрую еду. На вопрос, почему не ушли, неизменно отвечали: «Это наш дом».
За проявленную при выполнении боевых задач отвагу «Лимит» удостоен ордена Мужества.
Боевые ранения.
Спасение раненых боевых товарищей — особая работа воинов Армии России. За ходом одной из таких операций «Лимит» наблюдал из центра событий. Во время обстрела расположенного на возвышенности здания он сам чудом уцелел на открытой площадке. Не повезло его сослуживцу «Греку», которого всерьёз задели осколки. Эвакуировать раненого пришлось на мотоцикле по открытой местности.
— Оттуда выйти было очень непростой задачей, спасибо, пехота помогла. «Грек» сел, вцепился в водителя. Мы понимали, что пассажиру надо было суметь не упасть, потому что у него функционировали только одна рука и одна нога. Они помчались, и когда нам сообщили, что «Грек» вышел, мы все выдохнули, — вспоминает «Лимит».
Он сам первое ранение получил в 2023 году — зацепил ногой «лепесток». Результат — потеря трёх пальцев, месяц в госпитале во власти хирургов с золотыми руками, которые провели несколько ювелирных операций, чтобы собрать стопу.
После полугода восстановления он вновь отправился за «ленту», при этом больше всего боялся, что не позволят вернуться в разведку. Но замкомандующего группой сказал твёрдо: «За нормальных пацанов держимся!».
Спасение «Лимита» после второго ранения — яркий пример проявления настоящего боевого братства. Штурмовать лесополосу в районе Розлива он отправился во главе небольшой группы на новом бронеавтомобиле. Из-за подрыва на мине машина не могла двигаться. При взрыве группа воинов не пострадала, тяжёлое ранение «Лимит» получил, спрыгнув с брони и не заметив очередную мину.
— Меня затащили в какое-то укрытие, я слышал, как они в радиостанцию кричали, что я «трёхсотый». В тылу отвечали, что машину за мной пришлют. А я при этом слышал, как «эспивихи» летали — не одна и не две. Все понимали, что при такой активности врага отправлять машину для эвакуации будет безумием, — вспоминает «Лимит».
Разведчик-санитар осознавал серьёзность своего ранения и угрозу жизни, которую представляет сильное кровотечение, но даже наложить жгут был не в силах.
— Пацаны отстреливаются, говорят: «Лежишь — лежи, подожди, сейчас потише станет». В итоге почувствовал, что нога дёргается, — значит, кто-то начал жгутовать. Потом по рации услышал, что машина почти к нам подъехала, меня буквально закинули в «Тигр», и мы поехали. В «Тигре» мысли были: сейчас, если прилетит, я в нём и сгорю, — вспоминает «Лимит».
Первую операцию ему провели в госпитале в Волновахе, сделали всё возможное, чтобы сохранить раздробленную ногу. В ростовский госпиталь он попал под Новый год. Спасение для воина до сих пор пахнет мандаринами. Потом было лечение в Военно-медицинской академии, госпиталях Дальнего Востока. «Лимит» благодарен врачам, которые буквально «собирают пацанов».
Впереди у «Лимита» долгая реабилитация после ранений и продолжение службы Родине, уже в тылу, в военкомате.