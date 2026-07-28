Терминал в селе Богородское в Хабаровском крае сдадут досрочно

Аэропорт в Богородском готовится к открытию в августе — новый терминал сдан раньше запланированного срока. Изначально по контракту завершение работ было намечено на конец 2026 года, но подрядчики справились быстрее, сохранив требуемый уровень качества. Пропускная способность объекта составит до 100 пассажиров в час, что в 2,7 раза превышает прежние возможности, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.