Обман в каждой дольке: Эндокринолог предупредила о скрытой угрозе мармеладных витаминов для детей

В их составе нередко можно увидеть сахар, глюкозный сироп, фруктозу, ароматизаторы и другие подсластители. Иногда всего несколько «витаминок» содержат до пяти граммов сахара. Если ребёнок принимает их ежедневно, за год набирается несколько килограммов дополнительного сахара, о котором родители часто даже не задумываются.