ТАСС: Подававший аварийный сигнал самолет США кружит над Персидским заливом

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который подавал 23 июля сигнал об аварийной ситуации на борту во время полета, снова замечен в районе Персидского залива. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.