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ТАСС: Подававший аварийный сигнал самолет США кружит над Персидским заливом

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который подавал 23 июля сигнал об аварийной ситуации на борту во время полета, снова замечен в районе Персидского залива. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который подавал 23 июля сигнал об аварийной ситуации на борту во время полета, снова замечен в районе Персидского залива. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

— Самолет Boeing E-3B Sentry замечен в районе Персидского залива, где движется по круговой траектории на высоте 8,5 километра. Это тот самый борт, который 23 июля подал аварийный сигнал, находясь в полете, — цитирует его агентство.

Тогда посадка самолета на одной из военных баз региона прошла штатно, но потом в течение нескольких суток борт не был замечен в воздушной пространстве. Причины инцидента собеседник ТАСС не уточнил.

Он пояснил, что самолеты этого типа могут обнаружить цель на расстоянии до 400 километров.

24 июля истребитель F-16 военно-воздушных сил Румынии уничтожил беспилотник, который незаконно проник в воздушное пространство Эстонии. Самолет входит в состав румынского подразделения Carpathian Vipers, которое в рамках миссии Североатлантического альянса по усиленному воздушному патрулированию стран Балтии базируется на литовской авиабазе в Шяуляе.

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