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Острый гепатит В среди детей почти ликвидировали, заявили в Минздраве

Врач Чуланов высоко оценил результаты вакцинации детей от острого гепатита B.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Острый гепатит В среди детей почти ликвидирован в России благодаря вакцинации, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.

«Наиболее значимый результат достигнут в отношении острого гепатита В среди детей: благодаря вакцинации с первых суток жизни он практически ликвидирован», — сказал Чуланов.

Он добавил, что вакцинация является главным инструментом профилактики гепатита B. Первая доза вводится в первые 24 часа жизни, а затем проводится полный курс.

«Доступна также вакцинация ранее не привитых детей и взрослых до 55 лет. Прививка против гепатита B одновременно предупреждает гепатит D у людей, которые еще не инфицированы гепатитом B», — заключил эксперт.