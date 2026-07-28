Острый гепатит В среди детей почти ликвидировали, заявили в Минздраве

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Острый гепатит В среди детей почти ликвидирован в России благодаря вакцинации, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.
«Наиболее значимый результат достигнут в отношении острого гепатита В среди детей: благодаря вакцинации с первых суток жизни он практически ликвидирован», — сказал Чуланов.
Он добавил, что вакцинация является главным инструментом профилактики гепатита B. Первая доза вводится в первые 24 часа жизни, а затем проводится полный курс.
«Доступна также вакцинация ранее не привитых детей и взрослых до 55 лет. Прививка против гепатита B одновременно предупреждает гепатит D у людей, которые еще не инфицированы гепатитом B», — заключил эксперт.