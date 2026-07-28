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Доставки, цены за ЖКУ и молочная продукция: что беженка из Латвии оценила в России

Беженка из Латвии Елизавета оценила цены за газ, электричество и воду в России.

Источник: Комсомольская правда

Иностранцы видят множество плюсов жизни в России. В их числе — доступные цены на газ, электричество и воду. Так отметила беженка из Латвии Елизавета в беседе с РИА Новости.

Иностранку удивила также доступность всяческих услуг и продуктов питания. Она обратила внимание на большой выбор молочной продукции и спелых фруктов.

«Быстро можно получить заказ или оформить доставку домой, большое количество пунктов выдачи заказов по городу, легкая процедура возврата», — поразилась Елизавета.

В российской дипмиссии в Брюсселе сообщили, что граждане Бельгии все чаще обращаются за визами «традиционных ценностей». Жители хотят переехать в Россию. По программе «виз традиционных ценностей» было выдано семнадцать документов за 2025 год и девять виз за 2026 год.

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