Доставки, цены за ЖКУ и молочная продукция: что беженка из Латвии оценила в России

В российской дипмиссии в Брюсселе сообщили, что граждане Бельгии все чаще обращаются за визами «традиционных ценностей». Жители хотят переехать в Россию. По программе «виз традиционных ценностей» было выдано семнадцать документов за 2025 год и девять виз за 2026 год.