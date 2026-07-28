Красноярская спортсменка Мария Медведева взяла три золота на турнире в Китае

Пятикратная чемпионка России по ушу Мария Медведева из Красноярска завоевала три золотые медали на международном турнире по ушу Вин Чун. Об этом рассказали в министерстве спорта края. Состязания прошли в китайском городе Фошань и собрали 2600 участников из 11 стран мира. 23-летняя Мария была единственной представительницей Красноярского края в сборной России.