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Красноярская спортсменка Мария Медведева взяла три золота на турнире в Китае

Красноярская спортсменка после победы на турнире в Китае отправится на чемпионат мира.

Источник: Комсомольская правда

Пятикратная чемпионка России по ушу Мария Медведева из Красноярска завоевала три золотые медали на международном турнире по ушу Вин Чун. Об этом рассказали в министерстве спорта края. Состязания прошли в китайском городе Фошань и собрали 2600 участников из 11 стран мира. 23-летняя Мария была единственной представительницей Красноярского края в сборной России.

Девушка стала первой в трех дисциплинах: традиционный кулак, парные мечи и деревянный манекен. Теперь наша землячка выступит на чемпионате мира по Вин Чун, который пройдет с 13 по 19 августа в Гонконге.