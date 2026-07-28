В августе возобновит работу аэропорт в Богородском

Модернизация терминала подходит к концу. Завершить работы по обновлению планировалось к концу 2026 года, но объект сдали досрочно и без потери качества. Пропускную способность терминала увеличили в 2,7 раза — теперь она составляет до 100 пассажиров в час. В здании предусмотрена комната матери и ребенка, санузел с душевой, зал выдачи багажа и другие удобства. На данный момент идет настройка и тестирование оборудования перед открытием. Аэропорт в Богородском обновили за счет средств фонда капитального ремонта аэродромов. Фонд создан в 2024 году в рамках федпроекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта». По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с февраля 2026 года выполняется 3 регулярных рейса из Хабаровска в Богородское. Ранее самолеты работали на маршруте 2 раза в неделю.