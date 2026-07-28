Юрист объяснил, сколько денег можно перевести с карты без комиссии

Между своими счетами в разных банках через СБП можно бесплатно перевести до 30 миллионов рублей в месяц, а другому человеку — до 100 тысяч рублей. Свыше этих сумм банк возьмет комиссию до 0,5%. Для переводов через банкомат, по номеру карты или реквизитам лимиты устанавливает сам банк.