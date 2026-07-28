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Специалисты объяснили, что нашествие рыбы-фугу — норма для Приморья

Желтопёрая рыба-собака часто заходит в устья рек и опреснённые участки.

Источник: Соцсети

В социальных сетях накануне активно расходилось видео с рыбой-фугу, замеченной на побережье реки Партизанской в Приморье. Пользователи встревожились необычным явлением, однако обнаружение рыб-собак в опреснённых участках — вполне нормальная картина для местной фауны, сообщила пресс-служба ННЦМБ ДВО РАН.

«Для ряда видов рыб-собак, в том числе и этого, обнаружение в опреснённых участках побережья, в устье реки, является вполне нормальным явлением», — говорится в сообщении.

Отличить этот вид можно по жёлтым плавникам — все они при жизни сохраняют яркую окраску. Обитает ксантоптерус в Японском море вдоль материкового побережья от Пусана до залива Ольга и нередко заходит в эстуарии.

Напомним, что массовый выброс ядовитой рыбы-фугу на берег зафиксировали у реки Партизанской в Приморском крае. Очевидцы сняли на видео более 20 особей, оказавшихся на побережье.