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ЛДПР предложила закрепить на федеральном уровне услугу «Социальная няня»

Лидер партии Леонид Слуцкий направил соответствующее обращение заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ЛДПР предложила закрепить на федеральном уровне услугу «Социальная няня», чтобы семьи с детьми могли получать помощь по присмотру и уходу за ребенком независимо от региона проживания. Соответствующее обращение лидер партии Леонид Слуцкий направил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой, документ есть в распоряжении ТАСС.

«Предлагается закрепить услугу “Социальная няня” на федеральном уровне, обеспечив возможность ее получения независимо от субъекта Российской Федерации», — говорится в обращении.

В число получателей предлагается включить студенческие семьи, одиноких родителей, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, семьи с низким среднедушевым доходом, а также семьи, где один из родителей проходит военную службу, участвует в специальной военной операции или исполняет иные государственно значимые обязанности, связанные с длительным отсутствием.

Как отметила в беседе с ТАСС депутат Московской городской думы от ЛДПР Мария Воропаева, сейчас услуга «Социальная няня» действует в отдельных регионах, однако условия ее предоставления и категории получателей различаются. Поэтому ЛДПР предлагает распространить на всю страну опыт субъектов, где уже реализуется такая мера поддержки.

«Так, в Санкт-Петербурге проект работает и уже зарекомендовал себя — “социальная няня” помогает студенческим и многодетным семьям. Похожие инициативы точечно запущены и облегчают жизнь мамам и в других регионах страны. Поэтому ЛДПР считает необходимым внедрить такую программу на федеральном уровне», — подчеркнула Воропаева.

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