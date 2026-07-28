ЛДПР предложила закрепить на федеральном уровне услугу «Социальная няня»

Как отметила в беседе с ТАСС депутат Московской городской думы от ЛДПР Мария Воропаева, сейчас услуга «Социальная няня» действует в отдельных регионах, однако условия ее предоставления и категории получателей различаются. Поэтому ЛДПР предлагает распространить на всю страну опыт субъектов, где уже реализуется такая мера поддержки.