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Названы города-лидеры по числу абитуриентов: куда россияне охотнее всего поступают

Москва, Петербург и Казань возглавили рейтинг городов по числу абитуриентов.

Источник: Комсомольская правда

В России продолжается приемная кампания в высшие учебные заведения. Основной этап подойдет к концу в начале августа. К настоящему моменту Москва, Санкт-Петербург и Казань являются лидерами в рейтинге городов по числу абитуриентов, пишет ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.

Всего в столичные вузы поступают 511 тысяч человек. Еще 212 тысяч абитуриентов выбрали учебные заведения в Петербурге. На Казань приходится 90 тысяч заявлений.

Следующим в рейтинге идет Екатеринбург. Сюда поступают 82 тысячи человек. На высоких позициях топа также числятся Новосибирск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

В 2026 году на целевой прием в вузы выделено более 83 тысяч мест. Их большее количество предусмотрено для медицинских специальностей. Кроме того, значительное внимание уделено инженерным и педагогическим направлениям, а также специальностям из сферы сельского хозяйства.