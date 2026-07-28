Названы города-лидеры по числу абитуриентов: куда россияне охотнее всего поступают

В 2026 году на целевой прием в вузы выделено более 83 тысяч мест. Их большее количество предусмотрено для медицинских специальностей. Кроме того, значительное внимание уделено инженерным и педагогическим направлениям, а также специальностям из сферы сельского хозяйства.