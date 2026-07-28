Названы города-лидеры по числу абитуриентов: куда россияне охотнее всего поступают

В России продолжается приемная кампания в высшие учебные заведения. Основной этап подойдет к концу в начале августа. К настоящему моменту Москва, Санкт-Петербург и Казань являются лидерами в рейтинге городов по числу абитуриентов, пишет ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.
Всего в столичные вузы поступают 511 тысяч человек. Еще 212 тысяч абитуриентов выбрали учебные заведения в Петербурге. На Казань приходится 90 тысяч заявлений.
Следующим в рейтинге идет Екатеринбург. Сюда поступают 82 тысячи человек. На высоких позициях топа также числятся Новосибирск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.
В 2026 году на целевой прием в вузы выделено более 83 тысяч мест. Их большее количество предусмотрено для медицинских специальностей. Кроме того, значительное внимание уделено инженерным и педагогическим направлениям, а также специальностям из сферы сельского хозяйства.