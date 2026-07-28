Епископ Гедеон назвал условия единения народов на пространстве исторической Руси

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Объединение народов, как это было во время Крещения Руси, возможно сегодня только после уничтожения церковного раскола на Украине и возвращения к исторической справедливости. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве, епископ УПЦ на покое Гедеон (Харон).