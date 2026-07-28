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Епископ Гедеон назвал условия единения народов на пространстве исторической Руси

Оно возможно только через уничтожение раскола и ереси на Украине, а также возвращение к исторической справедливости, считает бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Объединение народов, как это было во время Крещения Руси, возможно сегодня только после уничтожения церковного раскола на Украине и возвращения к исторической справедливости. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве, епископ УПЦ на покое Гедеон (Харон).

День Крещения Руси празднуется 28 июля.

«Объединение народов [на пространстве исторической Руси] возможно только через уничтожение раскола и ереси на Украине, а также возвращение к исторической справедливости, за которой стоит сам Господь со всеми святыми, взирая на всех нас», — сказал епископ.

По его мнению, проведение специальной военной операции есть «попущение Божие» за беззакония киевского режима.