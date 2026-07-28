Рынок жилья Дальнего Востока: как объяснять, показывать и вовлекать аудиторию выясняли на МедиаФоруме

— Во Владивостоке, где наша компания работает, я должен сделать проект не только самого жилого комплекса, но и микрорайона в целом. Потом люди, живущие в районе застройки, должны за него проголосовать. Люди смотрят и говорят: нам нужны еще школа, еще садик и парк. И проект разворачивается еще на год, — поделися проблемой директор и владелец ГК «Акватория Девелопмент». — Были случаи, когда буквально одна-две бабушки тормозили огромный, дорогостоящий проект. Должно ли государство учитывать мнение этих людей и остановить развитие целого города? Давайте возьмем в пример Дубаи: кто-нибудь спрашивал людей, живущих в хижинах, хотят ли они видеть здесь небоскреб? Я согласен, что мнение людей нужно спрашивать, но учитывать только конструктивные замечания, а не просто «я так хочу, мне не нравится». Город будет расти вверх, будет уплотняться, это неизбежно.