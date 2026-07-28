Почему мы перестали уважать учителя

Директор Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре Екатерина Баранова о том, как вернуть в обществе уважение к учителю:
— Президент РФ подписал указ об особом статусе педагогов, в котором предусмотрены новые возможности для учителя.
В частности, педагоги со стажем от 25 лет смогут претендовать на присвоение звания «Ветеран труда», молодым специалистам в течение первого года работы будут помогать наставники.
Опытный коллега подскажет, как выстроить урок, найти общий язык с классом, подготовить документы и справиться с трудностями, которые неизбежно возникают в начале профессионального пути.
Учителя получат бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам, библиотекам, учебным и методическим материалам. Это позволит им использовать современные разработки при подготовке занятий, готовить еще более интересные уроки. Учителя смогут бесплатно ходить в музеи.
Все, это, безусловно, хорошо и послужит во благо учителю. Убеждена, что учитель должен быть обеспеченным человеком, твердо стоять на ногах, быть сильным и независимым. Иметь возможность хорошо жить, ездить в отпуск, путешествовать, покупать книги, заниматься самообразованием, получать удовольствие оттого, что он делает. И у многих это получается.
Но меня как директора большой современной школы и педагога с 20-летним стажем, волнуют не столько материальные позиции. Мы, к сожалению, утратили то почтительное отношение к учителю, когда его мнение, его слово было непререкаемым, а дети и родители испытывали перед ним пиетет.
Об учителе теперь можно говорить без должного уважения. Периодически в социальных сетях появляются ролики, где злая учительница дает подзатыльник ученику, который срывает урок. Ребенок, глядя на все это, видит учителя в ином свете.
Еще несколько лет назад на каком-нибудь федеральном канале была практика — в конце сентября, ближе к Дню учителя делать программу, где гости студии бурно обсуждали, что учительница оскорбила ученика.
А потому особенно приятно было отметить, что весной на телевидении появилась реклама об учительстве, о том, какая это серьезная и нужная профессия. Трогательно, до мурашек по телу!
Чтобы выстроить уважительное отношение к учителю, нужно время. Мы слишком долго все разрушали. А на постройку прежнего отношения нужно гораздо больше времени, чем на разрушение авторитета учителя. К слову, общество, которое низвергает авторитеты, разрушает прежде всего себя, те нравственные принципы, на которых оно основывается.
На мой взгляд, многое идет из семьи. Мои родители воспитывали меня в безусловном почитании учителя, человека, который дает знания, благодарности за его терпение и любовь. В нашей семье не позволялось плохо говорить об учительнице. Если она так считает, значит так и есть. И если она поставила не ту оценку, какую ты хотел, значит имела на то основания.
А сегодня папа, выслушав школьные обиды сына или дочери, начинает грозить, дескать, вот я пойду в школу и разберусь с учительницей, покажу ей, как надо работать и оценивать моего ребенка! Дети связаны с нами пуповиной, они чувствуют наше отношение к людям. И легко воспринимают его.
В нашем прагматичном обществе человека часто оценивают по его доходам. Считается, что человеку платят столько, сколько он стоит.
Так вот, возвращаясь к материальному состоянию учителя, хочу сказать, что, к сожалению, оклад у учителя намного ниже минимального размера оплаты труда. И никакие стимулирующие надбавки существенно ситуацию не меняют.
Если у меня учитель не имеет первой категории, и он уже не молодой специалист, то каким бы замечательным он ни был, какие бы результаты не показывали его дети, он будет получать МРОТ, даже при нагрузке в 18 и 22 часов!
Зарплата порой становится решающим фактором, почему учитель уходит из школы. Отсюда такая нехватка педагогов, особенно математиков, физиков, химиков, учителей информатики. У нас, к счастью, нет вакансий, все хотят работать и учиться в Инженерной школе.
Но в других учебных заведениях это большая проблема. И, определяя особый статус учителя, нельзя об этом не говорить.