Почему мы перестали уважать учителя

На мой взгляд, многое идет из семьи. Мои родители воспитывали меня в безусловном почитании учителя, человека, который дает знания, благодарности за его терпение и любовь. В нашей семье не позволялось плохо говорить об учительнице. Если она так считает, значит так и есть. И если она поставила не ту оценку, какую ты хотел, значит имела на то основания.