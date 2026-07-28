Тайну кораблекрушения раскрыли благодаря византийскому золоту

«Такой перстень, безусловно, не мог носить кто попало», — заявил сотрудник Хорватского реставрационного института Павле Дугонич. Все эти предметы позволили установить, что на борту корабля находился представитель высшего класса со своей свитой. Судно датируется VII—VIII вв .