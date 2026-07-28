Более 130 человек пострадали от отравления дымом при пожаре в метро Барселоны

Более 130 человек пострадали при задымлении в метро испанского города Барселона. Речь идёт о пассажирах поезда, которых пришлось эвакуировать из-за возгорания, информирует пожарная служба города.
«Пожарные вместе с городской гвардией помогли эвакуировать пассажиров из поезда и взяли под контроль пожар небольших масштабов, который был быстро потушен. Экстренная медицинская служба оказала помощь 136 людям», — сказано в релизе, опубликованном на сайте ведомства.
Из более чем 130 пострадавших 39 человек пришлось доставить в больницы, медики оценивают состояние некоторых из них как умеренно тяжёлое, но большинство получило незначительные травмы.
Ранее сообщалось, что на юге Франции около 5000 человек эвакуировали из-за природного пожара.
Также сообщалось, что Испанию охватили смертоносные лесные пожары, 12 человек погибли.