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Более 130 человек пострадали от отравления дымом при пожаре в метро Барселоны

Пожарные эвакуировали пассажиров поезда метро в Барселоне.

Источник: Комсомольская правда

Более 130 человек пострадали при задымлении в метро испанского города Барселона. Речь идёт о пассажирах поезда, которых пришлось эвакуировать из-за возгорания, информирует пожарная служба города.

«Пожарные вместе с городской гвардией помогли эвакуировать пассажиров из поезда и взяли под контроль пожар небольших масштабов, который был быстро потушен. Экстренная медицинская служба оказала помощь 136 людям», — сказано в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Из более чем 130 пострадавших 39 человек пришлось доставить в больницы, медики оценивают состояние некоторых из них как умеренно тяжёлое, но большинство получило незначительные травмы.

Ранее сообщалось, что на юге Франции около 5000 человек эвакуировали из-за природного пожара.

Также сообщалось, что Испанию охватили смертоносные лесные пожары, 12 человек погибли.

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