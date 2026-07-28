Нетаньяху прибыл в США для переговоров с Трампом: что обсудят лидеры

В этот же день американский лидер примет нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. По словам неназванного чиновника из США, они обсудят дипломатическое урегулирование между Киевом и Москвой, пишет CNN. Собеседник телеканала подчеркнул, что настало время закончить конфликт на Украине.