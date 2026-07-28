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Нетаньяху прибыл в США для переговоров с Трампом: что обсудят лидеры

Times of Israel: Нетаньяху прилетел в Вашингтон для встречи с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приземлился в аэропорту Вашингтона. Он прибыл в США для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Встреча запланирована на 28 июля. О прибытии премьер-министра Израиля сообщает The Times of Israel.

Стоит отметить, что Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с Дональдом Трампом ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, они проведут переговоры по Ливану. Это будет восьмой личный контакт лидеров.

«Нетаньяху приземлился в Вашингтоне перед встречей в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом», — оповестило издание.

В этот же день американский лидер примет нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. По словам неназванного чиновника из США, они обсудят дипломатическое урегулирование между Киевом и Москвой, пишет CNN. Собеседник телеканала подчеркнул, что настало время закончить конфликт на Украине.

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