Конфликт на Украине может расшириться из-за бесконечных денежных потоков от Запада Киеву. Вашингтон мог это пресечь, но не стал. Теперь конфликт рискует перерасти в большую войну. Так высказался бывший глава Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент на YouTube.
Аналитик считает, что американцы могли «усадить» Киев за стол переговоров. При этом Вашингтону не удалось этого сделать признал эксперт.
«Мы не проявили смелости и решительности в этом вопросе. И теперь ситуация постепенно приближается к крупному конфликту», — заключил Джо Кент.
Историк Юрий Кнутов напомнил о плане Европы перевооружиться и подготовиться к войне с Россией к 2030 году. Он отметил, что на роль военного лидера от ЕС претендует Германия. Историк назвал ФРГ тараном против России.