Конфликт на Украине может расшириться из-за бесконечных денежных потоков от Запада Киеву. Вашингтон мог это пресечь, но не стал. Теперь конфликт рискует перерасти в большую войну. Так высказался бывший глава Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент на YouTube.