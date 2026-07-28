Духовный щит России: Как Крещение Руси стало фундаментом нашей цивилизации

«Я призываю всех православных христиан посетить в этот день храм, помолиться святому равноапостольному князю Владимиру и вспомнить о том великом даре, который мы получили от наших предков. А тем, кто сегодня пытается переписать нашу историю, осквернить наши святыни, я напоминаю: Русь крещена, и вера наша жива. Крещение Руси — это не прошлое, это наше настоящее и наше будущее. И мы будем хранить эту веру, как завещали нам святые князь Владимир, княгиня Ольга и все новомученики. С праздником, дорогие братья и сестры!» — заключил Иванов.