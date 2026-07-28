Эксперт рассказала, как мошенники завоевывают доверие

По словам Лазаревой, разговоры начинаются с нейтральных тем, комплиментов или обсуждения контента из общих закрытых чатов, чтобы создать впечатление безопасного общения. При этом на первых этапах беседы нет ни слова о деньгах: мошенники налаживают дружеский контакт, собирают личные данные и осторожно проверяют отношение человека к криптовалюте или «быстрой» прибыли.