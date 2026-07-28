Масштабный ремонт ведется в котельной в Новом Ургале

Прошлой зимой на этой котельной случилась авария, поэтому было принято решение обновить объект, чтобы обеспечить 40 многоквартирных домов, расположенных в этом поселке, надежным теплоснабжением. На данный момент коммунальщики уже навели порядок на всей территории котельной, выполнили текущий ремонт здания, восстановили рабочее и аварийное освещение. А сейчас они заняты очисткой шлакового озера золоотвала. Добавим, что из краевого бюджета администрации Верхнебуреинского района выделена дополнительная субсидия на подготовку к зимнему сезону. Деньги потратят на наладку и ремонт сетей теплоснабжения, установку балансировочной арматуры на каждом объекте и другие мероприятия на теплотрассах.