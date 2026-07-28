Хабаровская школьница может ускорить селекцию подсолнечника с помощью ДНК-маркеров

Диана Зайкова из Хабаровска вошла в число 400 лучших школьников страны образовательной программы «Большие вызовы», которая является частью Десятилетия науки и технологий РФ. Сейчас школьница работает в лабораториях «Сириуса» над проектом, который может ускорить селекцию подсолнечника в несколько раз. Она создает молекулярные маркеры, позволяющие определять нужные признаки растений на ранних стадиях, без многолетних полевых испытаний. Проект выполняется по заказу агрокомпании «Русид» и направлен на укрепление продовольственной безопасности страны. Для Дианы это уже четвертый раз в «Сириусе», и каждый раз ее проекты становятся сложнее. «Благодаря участию в этой программе, я увидела, что могу заниматься настоящей наукой, которая приносит пользу, и поняла, в каком направлении хочу развиваться дальше», — сказала Диана. Источник: Министерство образования и науки Хабаровского края.