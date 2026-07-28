Готовить стоматологических фельдшеров снова будут в Комсомольске-на-Амуре

Подготовкой этих востребованных специалистов после 15-летнего перерыва будет заниматься медицинский колледж имени Г. С. Макарова. Руководство этого учебного заведения уже разработало образовательные программы, сформировано материально-техническую базу, подготовило преподавателей и наладило связь с медицинскими учреждениями региона, которые станут потенциальными работодателями для выпускников колледжа. Стоматологические фельдшеры смогут брать на себя часть обязанностей по первичному приему пациентов. Так, они смогут осматривать взрослых и детей, выполнять профессиональную чистку зубов, лечить зубы и оказывать срочную стоматологическую помощь. Но в тяжелых случаях они будут направлять пациентов на прием к врачам-стоматологам. При этом качество медицинской помощи не пострадает, так как студентам колледжа предоставят достаточно теории и практики, а обучать их будут на современном оборудовании. И надо сказать, что интерес к обучению на такой специальности у абитуриентов есть — в первые два дня приемной кампании все 30 мест, выделенных на эту специальность, были заняты.