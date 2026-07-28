Десятки семей переедут из аварийного жилья в новый деревянный квартал в Николаевске

Первый двухэтажный дом, рассчитанный на 13 квартир и строящийся из профилированного бруса, будет введен в эксплуатацию уже в этом году. А всего в Николаевске-на-Амуре планируется построить 10 таких домов. Кроме того, еще 15 деревянных жилых объектов построят в Чегдомыне. Строительством нового квартала в Николаевске-на-Амуре занимается местный предприниматель, который использует для возведения здания собственную древесину, заготовленную и переработанную в Николаевском районе. Такой подход позволяет создавать новые рабочие места и развивать экономику района. Добавим, что в ближайшее время программа деревянного домостроения будет распространена также на Ванинский и Ульчский районы Хабаровского края.