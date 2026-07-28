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Бастрыкин занялся расселением очередного аварийного дома в Приморье

Жильцы многоквартирного дома по улице Приморской в Спасске-Дальнем не могут добиться расселения, хотя дом был признан аварийным ещё в 2021 году.

Источник: ДЕЙТА

После резонанса в СМИ и социальных сетях за жильцов вступился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, он взял на контроль процессуальную проверку по факту неразрешения жилищных проблем граждан, сообщает ИА DEITA.RU.

Дом был построен в 1954 году. Сейчас его кровля настолько прохудилась, что из-за протекания затапливает не только жилые помещения, но и подвал, протечки привели к обрушению потолочных перекрытий. Дом должны были расселить к сентябрю 2025 года, но хозяева квартир до сих пор ждут обещанное благоустроенное жильё. В различные инстанции жильцы уже обращались, но безрезультатно, так что пришлось прибегнуть к более надёжному методу — освещению ситуации в Интернете для привлечения внимания компетентных органов и ведомств.

У руководителя управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Эдуарда Трубчика уже запрошен доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, принимаемых мерах по защите прав жильцов аварийного дома.

Ранее после вмешательства Бастрыкина в Приморье было расследовано уголовное дело о халатности в связи с критическим износом другого старого дома, он находится в посёлке Тавричанка на улице Квартальной. Дом признали аварийным при вмешательстве прокуратуры уже после того, как в нём начали осыпаться потолки, это происходило летом 2025 года. До сих пор дом не расселён, хотя фигуранту дела о халатности приговор уже вынесли: начальник управления жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района отделался штрафом в 90 тысяч рулей и запретом заниматься управленческой и организационно-распорядительной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства на протяжении года. С таким скромным приговором чиновник, тем не менее, не согласился, защита добивается оправдательного приговора.