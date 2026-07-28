Бастрыкин занялся расселением очередного аварийного дома в Приморье

Ранее после вмешательства Бастрыкина в Приморье было расследовано уголовное дело о халатности в связи с критическим износом другого старого дома, он находится в посёлке Тавричанка на улице Квартальной. Дом признали аварийным при вмешательстве прокуратуры уже после того, как в нём начали осыпаться потолки, это происходило летом 2025 года. До сих пор дом не расселён, хотя фигуранту дела о халатности приговор уже вынесли: начальник управления жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района отделался штрафом в 90 тысяч рулей и запретом заниматься управленческой и организационно-распорядительной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства на протяжении года. С таким скромным приговором чиновник, тем не менее, не согласился, защита добивается оправдательного приговора.