Бастрыкин занялся расселением очередного аварийного дома в Приморье

После резонанса в СМИ и социальных сетях за жильцов вступился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, он взял на контроль процессуальную проверку по факту неразрешения жилищных проблем граждан, сообщает ИА DEITA.RU.
Дом был построен в 1954 году. Сейчас его кровля настолько прохудилась, что из-за протекания затапливает не только жилые помещения, но и подвал, протечки привели к обрушению потолочных перекрытий. Дом должны были расселить к сентябрю 2025 года, но хозяева квартир до сих пор ждут обещанное благоустроенное жильё. В различные инстанции жильцы уже обращались, но безрезультатно, так что пришлось прибегнуть к более надёжному методу — освещению ситуации в Интернете для привлечения внимания компетентных органов и ведомств.
У руководителя управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Эдуарда Трубчика уже запрошен доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, принимаемых мерах по защите прав жильцов аварийного дома.
Ранее после вмешательства Бастрыкина в Приморье было расследовано уголовное дело о халатности в связи с критическим износом другого старого дома, он находится в посёлке Тавричанка на улице Квартальной. Дом признали аварийным при вмешательстве прокуратуры уже после того, как в нём начали осыпаться потолки, это происходило летом 2025 года. До сих пор дом не расселён, хотя фигуранту дела о халатности приговор уже вынесли: начальник управления жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района отделался штрафом в 90 тысяч рулей и запретом заниматься управленческой и организационно-распорядительной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства на протяжении года. С таким скромным приговором чиновник, тем не менее, не согласился, защита добивается оправдательного приговора.