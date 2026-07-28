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Крашенинников выступил за принятие закона о риелторской деятельности

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству считает, что работающие в этой отрасли «должны отвечать за свои действия».

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Закон о регулировании деятельности риелторов должен появиться в РФ, риелторы должны отвечать за свои действия. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Я продолжаю считать, что этот закон должен быть. Все-таки риелторы работают с конкретными гражданами. Они несут ответственность, они не просто “купи-продай” и ушли куда-то в тень, они должны отвечать за свои действия», — сказал Крашенинников.

Он добавил, что этот вопрос обсуждался с риелторским сообществом, а также с комитетом Госдумы по собственности. «Посмотрим, как пойдет», — отметил депутат.

По словам Крашенинникова, «белые риелторы» поддерживают принятие такого закона. «Но есть и другие. Поэтому тут надо разбираться», — заключил председатель комитета.

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