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Масштабную борьбу с крысами начала администрация Владивостока

Дератизационные мероприятия продлятся в городе до 31 июля включительно.

Источник: администрация Владивостока

Массовая дератизация началась во Владивостоке в понедельник, 27 июля, и продлится до 31 июля. Об этом сообщил официальный сайт администрации города.

В администрации Владивостока состоялось совещание с участием представителей управляющих компаний, ТСЖ, предпринимателей и сотрудников Роспотребнадзора, где были обсуждены детали проведения мероприятий по борьбе с грызунами. Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Григорий Пейхвассер заявил, что обработку парков, скверов и проблемных городских участков по заказу мэрии выполнит подрядная организация, после чего будет проведён контроль эффективности работ.

Пейхвассер подчеркнул, что проблема грызунов регулярно поднимается в обращениях жителей, поэтому город проводит массовую дератизацию, которая показала наибольшую эффективность в уничтожении животных, разносящих опасные заболевания. Управляющим компаниям дана рекомендация обработать от грызунов дворы и подъезды многоквартирных домов, а предпринимателям и организациям — прилегающие к их объектам территории.

Врачи-эпидемиологи обратили внимание, что крысы быстро адаптируются к новым ядам, поэтому дератизация не должна сводиться только к раскладке отравы. Необходимо ликвидировать норы, изучать вкусовые предпочтения популяций и проводить комплекс мер, включая осмотр помещений и общественных пространств для выявления вида крыс и их примерной численности.

Врач-дезинфектолог и эпидемиолог Алексей Малиновский рассказал, что специалисты изучают, какая отрава остаётся нетронутой, и на основе этих данных подбирают наиболее эффективное средство. Во Владивостоке в основном используют отраву со вкусом рыбы, однако из-за быстрой адаптации грызунов средства и вкусовые добавки периодически меняют. Действие препаратов составляет от пяти до десяти дней, а раскладывают их в подвалах многоквартирных домов и на контейнерных площадках.

Специалисты напомнили, что каждая компания, осуществляющая дератизацию, обязана иметь лицензию и использовать только разрешённые препараты.

Владельцам домашних животных в эти дни рекомендовано внимательнее следить за питомцами, чтобы исключить их контакт с отравой.

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