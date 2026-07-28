Масштабную борьбу с крысами начала администрация Владивостока

Врач-дезинфектолог и эпидемиолог Алексей Малиновский рассказал, что специалисты изучают, какая отрава остаётся нетронутой, и на основе этих данных подбирают наиболее эффективное средство. Во Владивостоке в основном используют отраву со вкусом рыбы, однако из-за быстрой адаптации грызунов средства и вкусовые добавки периодически меняют. Действие препаратов составляет от пяти до десяти дней, а раскладывают их в подвалах многоквартирных домов и на контейнерных площадках.