Онколог Решетов: Рост случаев рака ротоглотки связан с распространением ВПЧ

«Опухоли головы и шеи — это “созвездие” заболеваний, сложных анатомически, функционально и требующих от хирурга множества особых компетенций. В настоящее время рак ротоглотки выходит на первое место. Это связано с распространением вирусных инфекций — вируса папилломы человека и Эпштейна-Барр. Первый влияет на развитие рака ротоглотки, второй — носоглотки», — сказал он.