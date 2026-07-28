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В Госдуме предложили брать в 10-е классы с низкими баллами ОГЭ при одном условии

Антропенко: нужно брать в 10-е классы с низкими баллами ОГЭ при наличии мест.

Источник: Комсомольская правда

Девятиклассники с низкими баллами ОГЭ должны иметь возможность зачисления в профильные 10-е классы. Такое мнение высказал депутат Госдумы Игорь Антропенко. Депутат напомнил, что школы самостоятельно устанавливают порог прохода в профильные классы.

«На мой взгляд, при наличии вакансий в специализированных десятых классах, конечно, надо брать детей и, может быть, с более низкими баллами по ОГЭ. Заполнить эти вакансии, дать им возможность развиваться по тем направлениям, которые они считают для себя приоритетными», — сказал депутат ТАСС.

Родители подростков обращаются с жалобами на то, что их детей отказываются зачислять в 10-й класс, добавил он.

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При этом в «Единой России» призвали проверить случаи необоснованных отказов школьникам, желающим продолжить учебу и пойти в десятый класс.

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